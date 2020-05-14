Губерниев прокомментировал уход Семина с поста главного тренера "Локомотива"

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Губерниев прокомментировал уход Семина с поста главного тренера "Локомотива"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива".

"Семин - это эпоха, это глыба. Когда из большого тренерства уходили Романцев и Газзаев я горевал, но мне кажется, Семин еще не уходит. В "Локомотиве" сложилась конфликтная ситуация.

Мы с Юрием Палычем - те милые, которые бранятся, только тешатся. Я искренне хотел, чтобы Семин выиграл главный приз РПЛ, когда чемпионат возобновится. Потом стремительно как Алекс Фергюсон дошел бы до финала Лиги чемпионов, и, посмотрев с пьедестала, сказал: "Ну что, Губерниев, умыл я тебя? Теперь я по-настоящему лучший тренер мира!" - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Губерниев подверг резкой критике решение о признании Семина лучшим тренером в России по итогам 2019 года.

Напомним, что руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать с Семиным контракт, который действует до конца мая. Преемником 73-летнего россиянина стал сербский специалист Марко Николич.

Не пропустите: Юрий Семин отказался остаться в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
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