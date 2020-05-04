Губерниев прокомментировал высказывание Шалимова о российских людях

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Губерниев прокомментировал высказывание Шалимова о российских людях

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в телеграме высказался по поводу слов тренера "Ахмата" Игоря Шалимова, который в своем инстаграме заявил, что каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. 

Отметим, после того, как Шалимова раскритиковали за его высказывания, он удалил видео и сказал, что его неправильно поняли.

"С интересом слежу за творчеством Игоря Шалимова. Он юморист, как выяснилось!

Что-то с кумирами моими стало…" - написал Губерниев.

Чемпионат России на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.

А еще: Экс-тренер "Анжи" Гаджиев вступился за Шалимова| http://soccernews.ru
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