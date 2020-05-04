Губерниев прокомментировал высказывание Шалимова о российских людях
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в телеграме высказался по поводу слов тренера "Ахмата" Игоря Шалимова, который в своем инстаграме заявил, что каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж.
Отметим, после того, как Шалимова раскритиковали за его высказывания, он удалил видео и сказал, что его неправильно поняли.
"С интересом слежу за творчеством Игоря Шалимова. Он юморист, как выяснилось!
Что-то с кумирами моими стало…" - написал Губерниев.
Чемпионат России на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.
А еще: Экс-тренер "Анжи" Гаджиев вступился за Шалимова| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20