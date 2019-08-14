Губерниев раскритиковал "Порту"

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о победе "Краснодара" над "Порту" в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, в домашнем матче "быки" проиграли португальцам 0:1, однако в гостях "Краснодар" обыграл "Порту" (3:2).

Отметим, что данный матч не был показан на российском ТВ. "Матч ТВ" и "Порту" обвиняют в этом друг друга.

"Огромное спасибо стоит сказать "Краснодару" - классная команда. То, как они начали, я представить себе не мог. Выстояли в Порту, а португальцы остались без Лиги чемпионов впервые за последние годы - это наша заслуга.

У "Порту" была позиция "растопыренных" пальцев, была какая-то вальяжность… Им надо понять, что это спорт", - сказал Губерниев.

21 августа "Краснодар" проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом". Ответная встреча состоится 27 августа.

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