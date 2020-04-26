Губерниев раскритиковал признание Семина лучшим тренером 2019 года



Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина несправедливо признали лучшим наставником России по итогам 2019 года.

"Если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Семин, 2019 года. Но он не может быть лучшим тренером 2019 года в большой стране, потому что люди, которые принимали это решение, которые голосовали, они, как я уже назвал их «серебряными оленями», они обиделись потом.

Это неуважение к профессии тренера, это неуважение к труду Тутберидзе, Покровской, Винер, Габриляна, тренера Ласицкене, тренера наших волейболистов-пляжников, которые стали чемпионами мира, тренера Чупкова. Тренер Немтырев, тренер Чупкова, подготовил чемпиона и рекордсмена мира, а лучший тренер в стране за 2019 год - не Немтырев, который подготовил Чупкова, а Семин, который всё проиграл. Простите меня, конечно, но кипит мой разум возмущённый. При всей моей горячей любви к Юрь Палычу. Он славный, он замечательный, я вообще его фанат с детства, и что?" - приводит слова Губерниева "Р-спорт".

В прошлом сезоне "Локомотив" под руководством Семина занял второе место в чемпионате России.

Не пропустите: Уткин высказался о главном тренере "Локомотива" Семине. | http://soccernews.ru