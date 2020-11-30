Губерниев рассказал о реакции "прекрасных женщин" на видео Дзюбы

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сделал заявление в защиту форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.

Напомним, что футболист угодил в скандал после слива в интернет видео, на котором он занимается мастурбацией.

Произошедшее временно отразилось на карьере нападающего - его на несколько матчей лишили статуса капитана в "Зените" и не вызвали на три игры сборной России.

"Слова Бродского: "Между прочим, все мы дрочим". Я понимаю, почему Черчесов его не вызвал, но интимная жизнь каждого - это интимная жизнь каждого. На месте Дзюбы может оказаться любой из нас. Я общался с целым рядом прекрасных женщин, которые всё посмотрели и сказали: "Прекрасное тело, огромный член, классный парень! Просто ух!" - рассказал Губерниев.

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