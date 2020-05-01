Губерниев рассказал о звонке недовольного Юрана
Комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале рассказал о гневном звонке главного тренера "Химок" Сергея Юрана.
Ранее Губерниев сказал, что негоже в высшей лиге играть за счет бюджета области и города.
"О, горе мне! И снова гранд-скандаль! Высказался в прямом эфире с коллегой Димой Егоровым про ФК "Химки". Молвил, что негоже в высшей лиге играть за счет бюджета области и города. И звонит грозный тренер "Химок" Юран. И давай Сергей высказывать. Что спонсоры с ним пришли и трудящиеся Химок сильно в РПЛ хотят! Ежели спонсоры - милости просим, но тогда не трогайте областной и городской бюджет, господа футболисты. Но ведь тронут, и еще как! С детства за ФК "Химки", но в первой лиге", - написал Губерниев.
Если ФНЛ досрочно завершится из-за пандемии коронавируса, "Химки" пройдут в РПЛ после прохождения лицензирования.
Не пропустите: Дмитрий Комбаров хотел сделать заднее сальто, но так и не решился| http://soccernews.ru
главное
-
"Арсенал" планирует экономить в предстоящее трансферное окно
-
ПСЖ посвятил чемпионский титул врачам, борющимся с коронавирусом
-
JN: чемпионат Португалии возобновится в конце мая
-
Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом
-
Флик продлил контракт с "Баварией". На подписании все были в масках с клубной эмблемой
Лента новостей
-
Хавбек "Луча" поделился своим мнением о словах вратаря "Крыльев Советов" Фролова
-
Губерниев рассказал о звонке недовольного Юрана
-
"Амьен" оспорит досрочное завершение сезона чемпионата Франции
-
2
Агуэро признался, что боится выходить на поле до окончания пандемии коронавируса
-
"Ливерпуль" недоволен высказываниями мэра о необходимости досрочно завершить сезон
-
Радимов высказался о возможном досрочном завершении сезона в ФНЛ
-
2
Серхио Агуэро: "Месси - легенда и символ "Барселоны"
-
Орлов считает, что будет справедливо провести стыковые матчи за право играть в РПЛ
-
"Челси" попросил своих игроков, находящихся за границей, вернуться в клуб
-
1
"Арсенал" планирует экономить в предстоящее трансферное окно
-
Игнашевич показал, как занимаются игроки "Торпедо"
-
Руководство "Монако" высказалось по поводу досрочного завершения сезона
-
Гендиректор "Чертаново" считает, что сезон РПЛ не удастся завершить
-
1
Тотти рассказал, какого футболиста точно взял бы в свою команду
-
Бывший вице-президент "Локомотива" Белоус: "Кокорину нужно уезжать"
-
Стало известно, когда обсудят возобновление чемпионата России
-
2
ПСЖ посвятил чемпионский титул врачам, борющимся с коронавирусом
-
JN: чемпионат Португалии возобновится в конце мая
-
Вице-президент "Локомотива" Белоус прокомментировал интерес "Лацио" к Дзюбе
-
2
Жоау Мариу ярко высказался о Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20