Губерниев рассказал о звонке недовольного Юрана

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Губерниев рассказал о звонке недовольного Юрана

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале рассказал о гневном звонке главного тренера "Химок" Сергея Юрана.

Ранее Губерниев сказал, что негоже в высшей лиге играть за счет бюджета области и города.

"О, горе мне! И снова гранд-скандаль! Высказался в прямом эфире с коллегой Димой Егоровым про ФК "Химки". Молвил, что негоже в высшей лиге играть за счет бюджета области и города. И звонит грозный тренер "Химок" Юран. И давай Сергей высказывать. Что спонсоры с ним пришли и трудящиеся Химок сильно в РПЛ хотят! Ежели спонсоры - милости просим, но тогда не трогайте областной и городской бюджет, господа футболисты. Но ведь тронут, и еще как! С детства за ФК "Химки", но в первой лиге", - написал Губерниев.

Если ФНЛ досрочно завершится из-за пандемии коронавируса, "Химки" пройдут в РПЛ после прохождения лицензирования.

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