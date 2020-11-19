Губерниев: "России в матче с Сербией нужен был капитан с яйцами, а мы убедились, что у Дзюбы они есть"

Известный комментатор и телеведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России от Сербии (0:5) и отметил важность нападающего Артема Дзюбы.

"Я еще раз хочу сказать, что нашей команде вчера нужен был капитан с яйцами, а мы в лишний раз убедились, что у Дзюбы они есть.

У Джикии тоже есть, но Дзюба - настоящий капитан, а Георгий все-таки вице-капитан сборной", - сказал Губерниев.

Сборная России не смогла пробиться в дивизион А Лиги наций и продолжит выступать в дивизионе В. Кроме того, россияне не попали во вторую корзину для жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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