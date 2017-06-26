Губерниев: "Сборная России - самая плохая реклама допингу"

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Губерниев: "Сборная России - самая плохая реклама допингу"Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи о том, что сборная России подозревается в применении допинга на ЧМ-2014.

По словам Губерниева, это звучит смешно.

"По информации английских СМИ, сборная России на ЧМ-2014 применяла допинг… Российская сборная, к слову, худшая реклама допингу", - сказал Губерниев .

Напомним, что на мировом первенстве команда не смогла выйти из группы.

Читайте: Все игроки сборной России, выступавшие на ЧМ-2014, обвиняются в применении допинга | http://soccernews.ru

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