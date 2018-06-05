Губерниев сравнил игру сборной России с майонезом

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче против Турции (1:1)

"Итак, друзья мои, Россия - Турция 1:1. 7 матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира!. И уезжать обратно не надо. Мы дойдем пешком. И уйдем пешком. И все же. Надеюсь на футболистов и уповаю! А Вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез", - написал Губерниев в своем Instagram.

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