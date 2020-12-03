Губерниев: "Так плох "Зенит" прежде не был"

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку выступлению "Зенита" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сине-бело-голубые" проиграли 4 из 5 матчей в группе и досрочно заняли последнее место.

В среду питерская команда была разгромлена "Брюгге", который изначально считался аутсайдером квартета, со счётом 3:0.

"Зенит" и до этого проваливался в Европе. Но так плох он прежде не был. Даже не по результату. По игре. Её просто нет. Да и желания особого у игроков клуба не видно. Не видно было, причём и при 0:0, и при 0:3. Если не заводит Лига Чемпионов, тут нужно что-то менять", - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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