Губерниев высказался о гипотетическом матче Россия - Украина

Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева/Автор неизвестен

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что он хотел бы увидеть матч между сборными России и Украины.

"Надеюсь, что доживу до того момента, когда мы будем с ними в футбол играть безо всяких "но". Для меня как болельщика, который помнит знаменитый матч в "Лужниках", противостояние киевского "Динамо" и "Спартака", чемпионат СССР по футболу, конечно, была бы большим праздником и огромным счастьем встреча сборных Украины и России. Представляете, как сейчас было бы здорово, если бы футболисты сыграли друг против друга в стыках. Но это невозможно. Будем надеяться, что до прекрасной поры, когда мы будем играть смело в футбол друг с другом, мы доживем", - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Россия и Украина попали в стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Впрочем, команды не смогут сыграть между собой, так как по политическим причинам УЕФА разводит страны при жеребьевках.

Россия и Украина ранее встречались дважды. Команды попали в одну группу в отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года. В Киеве украинцы выиграли со счетом 3:2, а в Москве была зафиксирована ничья - 1:1.

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