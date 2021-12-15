Губерниев высказался о конфликте с Бузовой во время Евро-2020
Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева/Автор неизвестен
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой в прямом эфире "Матч ТВ" во время чемпионата Европы по футболу.
"У меня нет к ней ни одной претензии. Я хотел изначально задать вопрос: Оля, вы актриса МХАТа, театра, который создавали Станиславский, Немирович-Данченко, кому бы вы из нашей сборной сказали: не верю? У меня был заготовлен этот вопрос. Но потом я услышал поток сознания, и с языка сорвалось: бац – светлые лики Карлсона, Линдгрен, Лунгиной.
Бузова – огромный молодец, сделала себя сама. Другой вопрос, что по ходу эфира у всех что-то накапливалось. Почему мои вопросы имели такую популярность? Наверное, потому что многие хотели Оле эти вопросы задать, а задал я. Я до сих пор надеюсь, что мы с ней вместе чего-нибудь забацаем, но она вроде бы сильно обиделась", - приводит слова Губерниева Sports.ru.
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