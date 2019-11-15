Губерниев высказался о нашумевшем конфликте Уткина и Канделаки

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт между генеральным продюсером телеканала "Матч ТВ" Тиной Канделаки и журналистом Василием Уткиным.

"Вася — очень талантливый человек. Но вот эта его сцепка с Тиной Канделаки… Мне кажется, что с женщиной не надо, слишком уж он жестко… Когда люди закусываются достаточно серьезно, как Вася с Тиной, мне кажется, это лишнее.

Попытаться их как-то примирить? Не приходило мне пока это в голову. Может быть, им нравится быть в состоянии такой легкой войнушки. Тем более, что растет цитируемость, рейтинги, в сети вот эта вся движуха. Может быть, это вообще такой театр, и в нем актеры Василий и Тинатин. Может быть, они так договорились. Я же не знаю", - сказал Губерниев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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