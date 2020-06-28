Губерниев высказался о назначении Талалаева на пост главного тренера "Крыльев Советов"
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале рассказал, что думает о назначении Андрея Талалаева главным тренером "Крыльев Советов".
"Талалаев в Самаре! Отличный выбор, "Крылья"! Я с детства за Андрея, буду ярко поддерживать тренера! Вперёд, "Крылышки"!" - написал комментатор.
Напомним, сегодня, 28 июня, самарский клуб расстался с главным тренером Миодрагом Божовичем. Его место занял Андрей Талалев.
Ранее тренер возглавлял юношескую сборную России, нижегородскую "Волгу", "Тамбов", ереванский "Пюник" и "Химки".
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