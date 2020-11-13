Губерниев высказался о новости про шантаж Дзюбы

Журналист, комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу шантажировали, прежде чем опубликовать в интернете компрометирующее его видео.

"Я об этом и говорил!!! Верните капитана Дзюбу в сборную и отстаньте от парня... И неплохо бы вернуть Дзюбе капитанскую повязку в "Зените"! Времена нынче лихие, мастурбировать и кашлять никак нельзя", - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что у Дзюбы требовали 5 миллионов долларов за непубликацию ролика, на котором футболист занимается мастурбацией.

32-летний футболист отказался платить шантажисту, после чего видео слили в публичный доступ. Расследованием произошедшего занимается центральный аппарат ФСБ.

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