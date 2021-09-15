Губерниев высказался о провале "Барселоны" в матче с "Баварией"

Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева/Автор неизвестен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев кратко оценил игру "Барселоны" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (0:3).

"Зенит", кстати, в целом молодец! "Барселона" нынче дрова!" — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что "Зенит" на выезде встречался с лондонским "Челси" и проиграл со счетом 0:1.

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