Губерниев высказался о шансах России в отборе к ЧМ-2022

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о жеребьевке квалификации ЧМ-2022.

Россия сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой в группе H.

"Жеребьевка нормальная, могла быть и хуже. С каждой из этих сборных можно сражаться. Даже за первое место.

Команда у Хорватии уже не та, что была 2 года назад, она стала слабее.