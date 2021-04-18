Губерниев высказался о возможном завершении карьеры арбитром Вилковым

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями касательно возможного завершения судейской карьеры арбитра Михаила Вилкова.

"Трудно сказать, почему так, ибо я за ним не так пристально слежу. Считаю, что у нас есть проблема судей. Наверное, стоит по завершении сезона проводить какие-то семинары, где нужно доказывать теоретические знания футбола. В Европе судят по одному, в России по-другому. О Вилкове мало, что могу сказать, ибо не пристально за ним слежу. Мы в любом случае понимаем, что уровень давления на футбольных арбитров невероятно высокий. Мы понимаем, что есть большие клубы, за которыми стоят госкорпорации или губернаторы. Но необходимо смотреть за квалификацией арбитра, проводить тесты и, конечно же, анализировать работу по сезону", - приводит слова Губерниева "СЭ".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что матч 26-го тура РПЛ "Локомотив" — "Ростов" (4:1), может стать последним в карьере судьи Михаила Вилкова. Арбитр может быть не внесен в список судей, которые будут работать в следующем сезоне.