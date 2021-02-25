Губерниев ярко отреагировал на желание Промеса получил российское гражданство

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что форвард "Спартака" Квинси Промеса был бы не против получить российское гражданство.

"Ни в коем случае нельзя этого допустить! То Депардье, то Промес. У нас могучая страна, гражданство которой нужно заслужить. А Промес пока никак его не заслужил. Я против этого. Нельзя собирать всех подряд. Хочет наш паспорт? Обойдется!" — заявил Губерниев "СЭ".