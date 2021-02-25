Губерниев ярко отреагировал на желание Промеса получил российское гражданство
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что форвард "Спартака" Квинси Промеса был бы не против получить российское гражданство.
"Ни в коем случае нельзя этого допустить! То Депардье, то Промес. У нас могучая страна, гражданство которой нужно заслужить. А Промес пока никак его не заслужил. Я против этого. Нельзя собирать всех подряд. Хочет наш паспорт? Обойдется!" — заявил Губерниев "СЭ".
Напомним, сегодня, 25 февраля, на пресс-конференции Промес заявил, что если будет возможность, то не он был бы не против получить российский паспорт.
Читать также: Промес высказался о возможности получить российский паспорт | http://soccernews.ru
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