Губерниев ярко ответил на критику Бузовой

Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева/Автор неизвестен

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны телеведущей и блогера Ольги Бузовой.

"Бузова, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька", - написал Губерниев в своем инстаграме.

Напомним, что изначально конфликт между Бузовой и Губерниевым произошел летом. Тогда у них возникла перепалка в прямом эфире в студии "Матч ТВ".

Не пропустите: Губерниев готов возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru