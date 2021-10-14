Губерниев ярко ответил на критику Бузовой

Теги дмитрий губерниевроссия

Губерниев ярко ответил на критику Бузовой

Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева/Автор неизвестен

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны телеведущей и блогера Ольги Бузовой.

"Бузова, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька", - написал Губерниев в своем инстаграме.

Напомним, что изначально конфликт между Бузовой и Губерниевым произошел летом. Тогда у них возникла перепалка в прямом эфире в студии "Матч ТВ".

Не пропустите: Губерниев готов возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ предложил Холанду огромную зарплату

ПСЖ предложил Холанду огромную зарплату

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов