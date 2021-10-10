Губерниев ярко высказался о предстоящем матче России со Словенией

Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева/Автор неизвестен

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России.

"Марибор — не самое удачное место для нашей сборной, вспоминая горький 2009 год. Я думаю, что Карпин еще не исчерпал свой лимит везения. Наша сборная выиграет в один мяч завтра. Нам повезло в матче со Словакией? Давайте не будем забывать, что везет сильнейшим. Наши ребята провели не самую удачную игру, нужно по скорее забыть эту встречу и двигаться дальше. Продолжаем болеть и верить в наших парней!" - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

Матч Словения - Россия состоится в понедельник, 11 октября. Начало встречи - в 21:45 (мск).

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