Губерниев ярко высказался о вратарской проблеме в "Спартаке"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вратарской проблеме в московском "Спартаке".

"Тренер "Спартака" гробит перспективного вратаря! Видно же, что у Максименко сейчас не идет. Это талантливый парень. Мне не хочется его критиковать! Ну отдай ты его в аренду или пусть поиграет за "Спартак-2". Селихова нужно было ставить еще 3-4 матча назад. Но тренер "Спартака" этого не видит. Еще пару таких матчей – и мы можем потерять перспективного вратаря. Этого нельзя допускать", – приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

Стоит отметить, что по статистике Максименко пропускает голы после каждого второго удара в створ.

В нынешнем сезоне 23-летний Максименко провел за "Спартак" 17 матчей во всех турнирах и пропустил 28 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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