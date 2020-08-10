Губерниев заявил, что "Матч ТВ" должен расторгнуть контракт с Широковым

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале рассказал, что думает о поступке экс-игрока сборной России Романа Шиирокова, который избил судью.



"Считаю, что канал "Матч ТВ" обязан приостановить сотрудничество с футбольным экспертом Романом Широковым! Арбитру скорейшего выздоровления!" - написал Губерниев.



Ранее в сети появилось видео избиения арбитра футболистом.

Отметим, что пострадавший напишет заявление на Широкова.

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