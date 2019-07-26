Губочан хочет вернуться в РПЛ
Защитник сборной Словакии Томаш Губочан заявил о желании вернуться в Россию.
"Моя карьера за пределами Словакии началась именно в России. И было бы очень хорошо, если бы в РПЛ я её и завершил. Так что открыт для любых предложений из Премьер-лиги", - сказал 33-летний футболист.
Напомним, что Губочан с 2008 по 2014 год выступал за "Зенит", а затем ещё два сезона - за московское "Динамо".
Сейчас словак является свободным агентом. Последним его клубом был "Марсель".
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