Губочан может покинуть "Марсель"

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Губочан может покинуть "Марсель"

Защитник "Марселя" Томаш Губочан близок к уходу из провансальского клуба, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, купить 31-летнего словака хочет турецкий "Трабзонспор". "Бордово-голубые" готовы заплатить за фулбека два миллиона евро.

Напомним, что трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября. 

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