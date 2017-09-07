Губочан перешел из "Марселя" в "Трабзонспор"
Словацкий защитник "Марселя" Томаш Губочан стал игроком "Трабзонспора", сообщает официальный сайт клуба.
Турецкий клуб арендовал футболиста за 250 тысяч евро до лета 2018 года с правом последующего выкупа.
31-летний Губочан выступал за "Марсель" с 2016 года и провел за клуб 13 матчей. Ранее играл за "Жилину", "Злате Моравце", "Зенит" и "Динамо". За сборную Словакии сыграл 54 матча. Двукратный чемпион Словакии, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.
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|3
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|Бешикташ
|3
|7
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|Акхисар Беледийе ГС
|3
|7
|4
|Истанбул ББ
|3
|6
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|Карабюкспор
|3
|5
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|Фенербахче
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|Касимпаса
|3
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|8
|Трабзонспор
|3
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|9
|Гёзтепе АС Измир
|3
|4
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|Малатия Беледийеспор
|3
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|11
|Кайсериспор
|3
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|Бурсаспор
|3
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