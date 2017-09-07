Губочан перешел из "Марселя" в "Трабзонспор"

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Губочан перешел из "Марселя" в "Трабзонспор"

Словацкий защитник "Марселя" Томаш Губочан стал игроком "Трабзонспора", сообщает официальный сайт клуба.

Турецкий клуб арендовал футболиста за 250 тысяч евро до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

31-летний Губочан выступал за "Марсель" с 2016 года и провел за клуб 13 матчей. Ранее играл за "Жилину", "Злате Моравце", "Зенит" и "Динамо". За сборную Словакии сыграл 54 матча. Двукратный чемпион Словакии, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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