Гудьонсен: "Месси заслуживает стать чемпионом мира"

Теги эйдур гудьонсенлионель месси

Гудьонсен: "Месси заслуживает стать чемпионом мира"

Экс-игрок сборной Исландии Эйдур Гудьонсен поделился мнением о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"Я все еще считаю Месси лучшим игроком на планете. Он с того времени, как мы играли вместе за "Барселону", немного изменился, может быть, уже не такой молодой и свежий.

Я отношусь к числу людей, которые считают, что Месси заслуживает того, чтобы стать чемпионом мира благодаря своим способностям и карьере" - приводят слова Гудьонсена российские СМИ.

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