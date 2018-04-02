Гудьонсен: "Многим хочется увидеть новые стадионы в России"
Лучший бомбардир сборной Исландии Эйдур Гудьонсен высказал высказался касательно Чемпионата Мира-2018.
"Все ждут сам турнир. Для моей страны это будет первый мундиаль в истории. У нашей сборной подготовка идёт по плану, всё спокойно. Многим хочется увидеть новые стадионы, и один из них, в Ростове, уже готов принимать матчи. Чемпионат Мира - это в любом случае самое большое спортивное шоу на Земле, его нельзя не ждать с нетерпением.
Исландия объявила дипломатический бойкот? Нам не стоит забывать, что это время, когда нужно объединиться и радоваться лучшему футболу на отличных стадионах. Нужно оставить в стороне все негативные моменты и просто принять участие в турнире. Я не политик, и мне сложно что-то комментировать. Многие, как и я, хотят всё же приехать в Россию и считают дни до этого момента.
Это должен быть радостный опыт для всех! Люди должны приходить на стадионы, думая только о том, как они будут поддерживать команду и хорошо проведут время с семьёй и друзьями. Это будет фестиваль, где встретятся и исландцы, и африканские команды, и многие другие. В этом суть не только футбола, но и всего спорта", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0