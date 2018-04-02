Гудьонсен: "Многим хочется увидеть новые стадионы в России"

Теги эйдур гудьонсенисландия

Гудьонсен: "Многим хочется увидеть новые стадионы в России"Лучший бомбардир сборной Исландии Эйдур Гудьонсен высказал высказался касательно Чемпионата Мира-2018.

"Все ждут сам турнир. Для моей страны это будет первый мундиаль в истории. У нашей сборной подготовка идёт по плану, всё спокойно. Многим хочется увидеть новые стадионы, и один из них, в Ростове, уже готов принимать матчи. Чемпионат Мира - это в любом случае самое большое спортивное шоу на Земле, его нельзя не ждать с нетерпением.

Исландия объявила дипломатический бойкот? Нам не стоит забывать, что это время, когда нужно объединиться и радоваться лучшему футболу на отличных стадионах. Нужно оставить в стороне все негативные моменты и просто принять участие в турнире. Я не политик, и мне сложно что-то комментировать. Многие, как и я, хотят всё же приехать в Россию и считают дни до этого момента.

Это должен быть радостный опыт для всех! Люди должны приходить на стадионы, думая только о том, как они будут поддерживать команду и хорошо проведут время с семьёй и друзьями. Это будет фестиваль, где встретятся и исландцы, и африканские команды, и многие другие. В этом суть не только футбола, но и всего спорта", - сказал он.

Читайте: Креспо оценил шансы сборной Аргентины на победу в ЧМ-2018  | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов