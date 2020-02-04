Гудьонсен - о переходе Игало: "Лучшие форварды мира больше не хотят играть за "Манчестер Юнайтед"
Бывший нападающий "Челси", "Тоттенхэма" и "Барселоны" Эйдур Гудьонсен прокомментировал переход в "Манчестер Юнайтед" нигерийского форварда Одиона Игало.
"Во многом этот трансфер обусловлен периодом, когда он произошёл - не думаю, что зимой кто-то из топ-нападающих был доступен. А ещё я думаю, что лучшие форварды мира больше не хотят играть за "Манчестер Юнайтед", - цитирует Гудьонсена Sky Sports.
Напомним, что "красные дьяволы" арендовали Игало у "Шанхай Шенхуа" до конца текущего сезона, предположительно, с правом последующего выкупа.
30-летний нигериец известен по выступлениям за "Удинезе", "Гранаду" и "Уотфорд". Его рыночная стоимость - 6,5 миллионов евро.
Не пропустите: Игало высказался о переходе в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18