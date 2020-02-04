Гудьонсен - о переходе Игало: "Лучшие форварды мира больше не хотят играть за "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Челси", "Тоттенхэма" и "Барселоны" Эйдур Гудьонсен прокомментировал переход в "Манчестер Юнайтед" нигерийского форварда Одиона Игало.

"Во многом этот трансфер обусловлен периодом, когда он произошёл - не думаю, что зимой кто-то из топ-нападающих был доступен. А ещё я думаю, что лучшие форварды мира больше не хотят играть за "Манчестер Юнайтед", - цитирует Гудьонсена Sky Sports.

Напомним, что "красные дьяволы" арендовали Игало у "Шанхай Шенхуа" до конца текущего сезона, предположительно, с правом последующего выкупа.

30-летний нигериец известен по выступлениям за "Удинезе", "Гранаду" и "Уотфорд". Его рыночная стоимость - 6,5 миллионов евро.

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