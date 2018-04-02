Гудьонсен: "Россия может пройти довольно далеко по турнирной сетке"

Известный в прошлом исландский футболист Эйдур Гудьонсен оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Сборная России в последнее время не может похвастаться отличными результатами. Но и соперники у нее были высшего класса - одни из лучших команд в мире. Россияне играют дома, у них будет много поддержки. Игрокам выпал шанс быть хозяевами турнира, а это всегда дает преимущество. В таком статусе можно пройти довольно далеко по турнирной сетке", - цитирует бывшего футболиста Russia Today.

Напомним, также Гудьонсен высказался о самом Чемпионате Мира в России. | soccernews.ru