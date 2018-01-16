Гулам - лучший игрок Алжира в 2017 году

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Гулам - лучший игрок Алжира в 2017 году
Защитник "Наполи" Фаузи Гулам признан лучшим футболистом Алжира, сообщает официальный твиттер клуба.

В борьбе за награду футболист обошел таких сильных соперников, как Рияд Махрез ("Лестер") и Ясин Браими ("Порту").

В этом сезоне 26-летний Гулам провел за "Наполи" 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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