Защитник "Наполи" Фаузи Гулам может пропустить около года, сообщает Mediaset.

Напомним, что 27-летний алжирец получил перелом коленной чашечки на тренировке. Ему предстоит перенести операцию.

Ранее в услугах Гулама был заинтересован "Манчестер Юнайтед", который планировал активировать опцию выкупа в размере 60 миллионов евро.

Стоит отметить, что фулбек неаполитанцев не играл с начала ноября из-за разрыва крестообразных связок колена. | http://soccernews.ru