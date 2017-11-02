Гулам порвал крестообразные связки колена

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Гулам порвал крестообразные связки колена

Защитник "Наполи" Фаузи Гулам получил травму в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Как сообщает Football Italia, сегодня 26-летний алжирец прошёл углублённое медобследование, по итогам которого у него диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Таким образом, Гулам пропустит от четырёх до шести месяцев.

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