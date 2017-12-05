Гулам продлил соглашение с "Наполи"

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Гулам продлил соглашение с "Наполи"

Защитник Фаузи Гулам продлил соглашение с "Наполи", сообщает твиттер клуба.

Футболист подписал контракт до лета 2022 года. Сообщается, что зарабатывать Гулам будет 3,5 миллиона евро в год, а его клаусула составит 35 миллионов евро.

Отметим, что прошлый контракт Гулама с "Наполи" истекал летом 2018 года.

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