Гулам согласовал условия нового контракта с "Наполи"
Защитник "Наполи" Фаузи Гулам в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Football Italia.
По информации ресурса, новое соглашение будет действовать до лета 2022 года, а зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.
Действующий контракт Гулама с "Наполи" истекает летом 2018 года.
Напомним, что ранее стороны не могли согласовать финансовую сторону сделки. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|2
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|11
|28
|3
|Лацио
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|28
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|10
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|5
|Рома
|10
|24
|6
|Сампдория
|10
|20
|7
|Фиорентина
|11
|16
|8
|Милан
|11
|16
|9
|Торино
|11
|16
|10
|Аталанта
|11
|15
|11
|Кьево
|11
|15
|12
|Болонья
|11
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|11
|9
|15
|Кротоне
|11
|9
|16
|СПАЛ
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
|18
|Дженоа
|11
|6
|19
|Хеллас Верона
|10
|6
|20
|Беневенто
|11
|0