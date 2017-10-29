Гулам согласовал условия нового контракта с "Наполи"

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Гулам согласовал условия нового контракта с "Наполи"

Защитник "Наполи" Фаузи Гулам в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, новое соглашение будет действовать до лета 2022 года, а зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

Действующий контракт Гулама с "Наполи" истекает летом 2018 года.

Напомним, что ранее стороны не могли согласовать финансовую сторону сделки. | http://soccernews.ru

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