Гулам успешно прооперирован

Защитник "Наполи" Фаузи Гулам перенёс операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт клуба.

Теперь 26-летнему алжирцу предстоит длительный процесс реабилитации. Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны, однако он точно пропустит не менее трёх-четырёх месяцев.

Напомним, что "Наполи" уже начал присматривать замену для Гулама. В список интересов неаполитанцев попал фулбек "Атлетико" Симе Врсалько. | http://soccernews.ru