Гулам вернется в строй в апреле
Врач Пьер Паоло Мариани рассказал о сроках восстановления защитника "Наполи" Фаузи Гулама, который несколько дней назад перенес операцию на сломанном надколеннике.
"Новая травма Гулама не повлияет на сроки его восстановления после разрыва связок колена. Надколенник никак не связан со связками. Угрозы для карьеры Гулама нет. Уверен, что он вернется на поле к середине апреля", – приводит слова Мариани Le Buteur.
В этом сезоне 27-летний Гулам провел за "Наполи" 17 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
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