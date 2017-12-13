Гулам: "Я никогда не думал об уходе из "Наполи"



Алжирский защитник "Наполи" Фаузи Гулам заявил, что он не собирается покидать клуб.

"Я давным-давно решил остаться в Неаполе. В клубе знали, что я никогда даже не задумывался об уходе. Я остался, чтобы выиграть скудетто. "Наполи" дал мне все, и я очень благодарен клубу", - цитирует игрока Il Mattino.

Напомним, что несколько дней назад "Наполи" продлил контракт с Гуламом до лета 2020 года, хотя в данный момент он восстанавливается после травмы колена.

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