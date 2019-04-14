Гулиев может быть лишен водительских прав из-за нападения на американца
Полузащитнику "Спартака" Аязу Гулиеву грозит лишение водительских прав, сообщает Телеграм-канал Mash.
По сведениям источника, материалы дела по Гулиеву уже направлены в суд. Напомним, что 10 апреля футболист избил гражданина США, который переходил дорогу на зеленый свет, сломав ему нос.
Также на игрока завели два административных дела – за повторный проезд на красный свет и уклонение от уплаты штрафа. В ближайшее время на Гулиева будет наложен штраф в размере 10 тысяч рублей.
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