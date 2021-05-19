Альба, Бускетс, Гризманн и Пике потеряли неприкосновенность в "Барселоне"

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Альба, Бускетс, Гризманн и Пике потеряли неприкосновенность в "Барселоне" Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

"Барселона" предстоящим летом может расстаться с несколькими ветеранами.

По сведениям Marca, каталонцы готовы продать нападающего Антуана Гризманна. Отмечается, что клуб в целом доволен игрой француза, однако его продажа принесет дополнительные средства на новые трансферы, а также разгрузит зарплатную ведомость.

Также "Барса" готова продать защитников Жерара Пике и Жорди Альбу, а также полузащитника Серхио Бускетса, которые раньше считались неприкасаемыми.

Напомним, что "Барса" выиграла Кубок Испании, в Ла Лиге клуб не поднимется выше третьего места, а в ЛЧ каталонцы вылетели в 1/8 финала.

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