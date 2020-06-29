Гулиев может остаться в "Спартаке"

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Гулиев может остаться в "Спартаке"

В московском "Спартаке" пока не приняли окончательного решения по поводу будущего полузащитника Аяза Гулиева.

Как сообщает "Чемпионат", 23-летний футболист пока не нужен тренерскому штабу "красно-белых", но и переговоры о расторжении контракта с ним не ведутся.

По информации источника, свой шанс скандальный хавбек может получить по окончании сезона во время непродолжительного тренировочного сбора.

Напомним, что с мая Гулиев находится в дубле "Спартака". Причина дисциплинарных мер - нарушение командной дисциплины.

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