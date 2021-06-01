Гулиев может продолжить карьеру в "Нижнем Новгороде"

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Гулиев может продолжить карьеру в "Нижнем Новгороде"Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Как сообщает Sport24, "Нижний Новгород" продолжает искать возможности усилить состав после выхода в Премьер-лигу.

По информации источника, ижегородцы рассматривает возможность подписания контракта с хавбеком Аязом Гулиевым.

Ранее сообщалось, что 24-летний экс-игрок "Спартака" может оказаться в "Ахмате".

Напомним, что Гулиев не играл в официальных матчах с ноября 2019 года. В мае 2020-го его перевели в "Спартак-2" из-за конфликта с сербским тренером Владом Чепзановичем, проводившим занятия вместо Доменико Тедеско.

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