Гулиев - об инциденте с избиением американца: "Эта история станет для меня уроком на всю жизнь"

1 Теги спартак москвааяз гулиев

Гулиев - об инциденте с избиением американца: "Эта история станет для меня уроком на всю жизнь"

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев дал комментарии касательно инцидента с избиением американца в результате дорожного конфликта.

"Я повёл себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу ещё раз принести извинения пострадавшему. А ещё прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков "красно-белых", перед которыми мне сейчас очень стыдно. Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!" - сказал Гулиев.

Напомним, что футболист набросился на пешехода и нанёс ему телесные повреждения. В отношении спортсмена возбуждено дело.

Не пропустите: "Спартак" выступил с официальным заявлением касательно инцидента с Гулиевым. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

АНАЛДУ

Его место рядом с Кокориным и Мамаевым, и пожизненное отстранение от футбола.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар определился со своим будущим

Неймар определился со своим будущим

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 45
2 Краснодар Краснодар 22 41
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 40
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 39
5 Спартак Москва Спартак Москва 22 36
6 Ростов Ростов 22 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 31
8 Ахмат Ахмат 22 30
9 Рубин Рубин 22 30
10 Оренбург Оренбург 22 29
11 Урал Урал 22 26
12 Динамо Москва Динамо Москва 22 24
13 Крылья Советов Крылья Советов 22 24
14 Уфа Уфа 22 20
15 Анжи Анжи 22 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов