Гулиев - об инциденте с избиением американца: "Эта история станет для меня уроком на всю жизнь"

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев дал комментарии касательно инцидента с избиением американца в результате дорожного конфликта.

"Я повёл себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу ещё раз принести извинения пострадавшему. А ещё прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков "красно-белых", перед которыми мне сейчас очень стыдно. Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!" - сказал Гулиев.

Напомним, что футболист набросился на пешехода и нанёс ему телесные повреждения. В отношении спортсмена возбуждено дело.

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