Гулиев - об избиении американца: "Вспыльчивость и сдержанность - мои проблемы, мне очень стыдно"

Хавбек московского "Спартака" Аяз Гулиев в интервью клубной пресс-службе прокомментировал своё поведение.

Напомним, что 11 апреля футболист избил гражданина США в результате дорожного конфликта.

"Точку поставили в этой ситуации. После того случая практически каждый день на связи с Майклом. Все подробности нет смысла рассказывать. Всё обсудили с ним. Могу сказать, что мне очень стыдно перед всеми людьми. Перед ним я извинился много раз. Я не должен был так делать. Моя вспыльчивость подвела меня в быту. Сделал, а только потом подумал. Как можно было так сделать? До сих пор не могу этого понять. Ещё раз говорю, что мне очень стыдно. Этот поступок будет мне уроком. Я знаю, что вспыльчивость и сдержанность - мои проблемы. Пытаюсь с этим бороться. Надеюсь, что такие ситуации не повторятся. Штраф? Средства пойдут на благотворительность. Так будет лучше. Лучше, чтобы деньги пошли на такие цели", - сказал Гулиев.

Накануне полузащитник вернулся к тренировкам с основной командой "Спартака". За несколько дней до этого клуб отправил игрока в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей.

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