Гулиев переведен в "Спартак-2" за нарушение дисциплины

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев переведен во вторую команду клуба. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых

По данным Sport24, московский клуб пошел на такие меры из-за дисциплинарных нарушений игрока. Вместо Гулиева к тренировкам первой команды будет привлечен центральный полузащитник молодежной команды Константин Шильцов.

В нынешнем сезоне Гулиев участвовал в 15 матчах "Спартака", не отметившись результативными действиями.

Не пропустите: Геннадий Орлов пожелал скорейшего выздоровления семье Погребняка| http://soccernews.ru