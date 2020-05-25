Гулиев переведен в "Спартак-2" за нарушение дисциплины
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев переведен во вторую команду клуба. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых
По данным Sport24, московский клуб пошел на такие меры из-за дисциплинарных нарушений игрока. Вместо Гулиева к тренировкам первой команды будет привлечен центральный полузащитник молодежной команды Константин Шильцов.
В нынешнем сезоне Гулиев участвовал в 15 матчах "Спартака", не отметившись результативными действиями.
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