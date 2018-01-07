Гулиев вернется в "Спартак" из аренды в "Анжи"



"Анжи" досрочно расторг арендное соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист возвращается в "Спартак", которому принадлежит его трансфер.

В ближайшее время тренерский штаб "красно-белых" определится с будущим игрока.

В этом сезоне 21-летний Гулиев провел за "Анжи" 11 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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