Гулиев вернулся в "Спартак"

Полузащитник Аяз Гулиев покинул "Анжи" и вернулся в "Спартак", которому принадлежат права на него.

"Уже вернулся в "Спартак", дальше посмотрим, как будет" - сказал 21-летний футболист.

В этом сезоне Гулиев сыграл за "Анжи" 11 матчей и забил 1 гол.

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