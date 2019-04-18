Гулиеву по-прежнему грозит уголовная ответственность

Материалы дела полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева переданы в Главное следственное управление МВД России, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, следователи продолжают проверку инцидента с избиением футболистом гражданина США.

Если будет доказано, что пострадавший получил серьёзные травмы, против игрока "красно-белых" могут возбудить уголовное дело.

Таким образом, у Гулиева по-прежнему есть шансы оказаться за решёткой.

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