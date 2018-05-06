Гуллит оценил шансы "Ливерпуя" на победу в Лиге Чемпионов

Знаменитый футболист Рууд Гуллит поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов.

"Если "Ливерпуль" сыграет так же, как в Риме, они не выиграют Лигу Чемпионов. Я читал мнения некоторых бывших звезд "Ливерпуля". Они не впечатлены "Реалом" и думают, что у мерсисайдцев есть серьезные шансы на победу. Но футболисты и тренеры "Реала" видели вторую игру "Ливерпуля" против "Ромы". Команда готова к большим матчам, когда играет на "Энфилде". В гостях команда уязвима, а Киев не похож на "Энфилд".

Единственное, на что они способны - это атака. "Ливерпуль" не умеет менять ритм и не способен поддерживать скорости все 90 минут, поэтому у них кошмарные концовки" - приводит слова Гуллита Mirror.

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