Гуллит отказался выбирать между Месси и Роналду
Легендарный голландский футболист Руд Гуллит не стал называть лучшего между форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и нападающим ПСЖ Лионелем Месси.
"У меня нет предпочтений, если выбирать между Криштиану и Месси. Мы благословлены, потому что у нас есть оба этих футболиста. Два монстра от природы, которые при этом очень разные", - приводит слова Гуллита Marca.
В текущем сезоне Роналду провёл за "МЮ" 24 игры, забил 14 мячей и сделал 3 ассиста. Месси отличился 6 голами и 6 результативными передачами в 18 матчах.
По числу "Золотых мячей" аргентинец опережает португальца - 7 против 5.
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|27
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|13
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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