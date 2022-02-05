Гуллит отказался выбирать между Месси и Роналду

Фото инстаграм Руда Гуллита

Легендарный голландский футболист Руд Гуллит не стал называть лучшего между форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и нападающим ПСЖ Лионелем Месси.

"У меня нет предпочтений, если выбирать между Криштиану и Месси. Мы благословлены, потому что у нас есть оба этих футболиста. Два монстра от природы, которые при этом очень разные", - приводит слова Гуллита Marca.

В текущем сезоне Роналду провёл за "МЮ" 24 игры, забил 14 мячей и сделал 3 ассиста. Месси отличился 6 голами и 6 результативными передачами в 18 матчах.

По числу "Золотых мячей" аргентинец опережает португальца - 7 против 5.

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